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12:45 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В ЛНР ввели таможенный контроль на границе с ДНР

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Совет министров самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) запретил перевозить в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) товары и транспортные средства коммерческого назначения, минуя пункты таможенного контроля, сообщает пресс-служба совмина.

Источник: "РИА Новости" Украина

В постановлении подчеркивается, что без таможенного контроля можно провозить предметы, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, предназначенные для личного пользования граждан.

Физическим лицам можно беспрепятственно, но не чаще, чем раз в сутки, ввозить и вывозить, в частности, до трех килограммов мяса, не более трех литров молока и пяти литров растительного масла, до 50 килограммов овощей и такое же количество фруктов. Алкоголь и сигареты могут иметь при себе лица, достигшие 21 года.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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