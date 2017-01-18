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13:39 (мск), источник: Noi.md

Плахотнюк о намерениях Додона: Будем блокировать любые попытки&hellip

После заявлений главы государства в Москве, лидер ДП, Влад Плахотнюк сказал, что правление не допустит денонсирования Соглашения об ассоциации с ЕС, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Плахотнюк осудил позицию Игоря Додона, уточняя, что Молдове не нужно давать противоречивые сигналы внешней политики.

«У Молдовы только один внешний вектор — европейский. И эту правду мы должны говорить с поднятой головой при любом визите за рубежом, потому что нашей стране не нужно давать противоречивые сигналы внешней политики. В связи с намерением президента Игоря Додона денонсировать Соглашение об ассоциации РМ и ЕС, не только будем блокировать любые попытки, но и ускорим внедрение таким образом, чтобы выгоду ощущали в дальнейшем как можно больше людей. Соглашение хорошее, уже дало и еще даст результаты, — объяснил Плахотнюк.

Президент Додон отметил вчера на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным, что будет поддерживать денонсацию Соглашении об ассоциации с ЕС после парламентских выборов 2018 года.

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