Плахотнюк о намерениях Додона: Будем блокировать любые попытки&hellip

Плахотнюк осудил позицию Игоря Додона, уточняя, что Молдове не нужно давать противоречивые сигналы внешней политики.

«У Молдовы только один внешний вектор — европейский. И эту правду мы должны говорить с поднятой головой при любом визите за рубежом, потому что нашей стране не нужно давать противоречивые сигналы внешней политики. В связи с намерением президента Игоря Додона денонсировать Соглашение об ассоциации РМ и ЕС, не только будем блокировать любые попытки, но и ускорим внедрение таким образом, чтобы выгоду ощущали в дальнейшем как можно больше людей. Соглашение хорошее, уже дало и еще даст результаты, — объяснил Плахотнюк.