Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Курение в России и в мире: от чего нас хочет спасти Минздрав
Украина начала подготовку к выходу на границу Донбасса и России
Певица Натали скрывает беременность
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
Ученые заявили об опасности вымирания умных людейБыть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства
Певица Натали скрывает беременность
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
СМИ: США решили, на кого ставить в качестве президента Украины
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
18Инаугурации прошлого
14Зима в Северном полушарии
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
13:38 (мск), источник: Noi.md

Додон: В Молдове восстановим вещание телеканала «Россия-24»

«Я категорически против того, чтобы гражданам Молдовы запрещали смотреть иностранные телеканалы с Востока или с Запада», — заявил в понедельник на пресс-конференции в Москве президент РМ Игорь Додон.

Источник: Noi.md

Как передает агентство «ИНФОТАГ», говоря о запрете властями РМ вещания в республике информационного телеканала «Россия-24», президент в частности сказал: «Я выступаю за то, чтобы люди в Молдове смотрели TVR-1 (Румыния), “Си-Эн-Эн” (США), “Россия-24”».

«Запрещать, это, как минимум, не по-европейски. Я думаю, что мы в Молдове восстановим вещание телеканала “Россия-24”», — отметил президент.

Говоря о последних попытках изменения Кодекса о ТВ и радио, вплоть до принятия нового Кодекса, президент заметил, что многие предлагаемые вещи в этих документах вызывают серьезные замечания у представителей ОБСЕ и Евросоюза.

На вопрос о том, какие кроме молдавских вин, нравятся Игорю Додону, он сказал, что в его роду — дед и отец всегда делали домашнее вино.

«В детстве, помню, у нас было до 10 тонн вина, которое мы продавали. Чтобы в ответе на ваш вопрос никого не обидеть, я скажу, что румынские вина очень хорошие, да и украинские тоже неплохие. Но домашнее вино — лучшее, мы делаем его до сих пор», — сказал Додон.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
Российский чемпион мира хочет выступать под нейтральным флагом
Москалькова поддержала решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка
ФСБ готовит операторов к значительным расходам
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
ФАС проверит цены в кафе российских аэропортов
В Италии произошло сильное землетрясение
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
СМИ: 79-летний Джек Николсон больше не будет сниматься в кино Последний фильм с участием знаменитого голливудского актера вышел на экраны в декабре 2010 года
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве В судах рассматривается уже более десяти однотипных дел
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж Поклонники не узнали певицу.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь