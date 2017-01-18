Додон: В Молдове восстановим вещание телеканала «Россия-24»

Как передает агентство «ИНФОТАГ», говоря о запрете властями РМ вещания в республике информационного телеканала «Россия-24», президент в частности сказал: «Я выступаю за то, чтобы люди в Молдове смотрели TVR-1 (Румыния), “Си-Эн-Эн” (США), “Россия-24”».

«Запрещать, это, как минимум, не по-европейски. Я думаю, что мы в Молдове восстановим вещание телеканала “Россия-24”», — отметил президент.

Говоря о последних попытках изменения Кодекса о ТВ и радио, вплоть до принятия нового Кодекса, президент заметил, что многие предлагаемые вещи в этих документах вызывают серьезные замечания у представителей ОБСЕ и Евросоюза.

На вопрос о том, какие кроме молдавских вин, нравятся Игорю Додону, он сказал, что в его роду — дед и отец всегда делали домашнее вино.

«В детстве, помню, у нас было до 10 тонн вина, которое мы продавали. Чтобы в ответе на ваш вопрос никого не обидеть, я скажу, что румынские вина очень хорошие, да и украинские тоже неплохие. Но домашнее вино — лучшее, мы делаем его до сих пор», — сказал Додон.