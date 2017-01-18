Новым заместителем министра образования Омской области стала Инна Елецкая
Её кандидатуру утвердили на заседании регионального кабинета министров.
Её кандидатуру утвердили на заседании регионального кабинета министров.
Новым заместителем министра образования Омской области стала Инна Елецкая, сообщает
С 2011 года эту должность занимал Владимир Титенко, однако был от неё освобожден по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу.
Инна Елецкая окончила Омский государственный педагогический институт имени А. М. Горького в 1990 году, с 2011 года работает в министерстве образования Омской области, занимаясь вопросами кадровой политики в сфере образования.
До этого являлась сотрудником департамента образования Администрации города Омска, а начинала свою карьеру с должности учителя в городской школе № 30. Имеет Почетную грамоту министерства образования и науки РФ, нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации».