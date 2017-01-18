Новым заместителем министра образования Омской области стала Инна Елецкая, сообщает пресс-служба областного минобразования. Теперь она будет курировать вопросы развития сферы профессионального образования.

С 2011 года эту должность занимал Владимир Титенко, однако был от неё освобожден по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу.

Инна Елецкая окончила Омский государственный педагогический институт имени А. М. Горького в 1990 году, с 2011 года работает в министерстве образования Омской области, занимаясь вопросами кадровой политики в сфере образования.

До этого являлась сотрудником департамента образования Администрации города Омска, а начинала свою карьеру с должности учителя в городской школе № 30. Имеет Почетную грамоту министерства образования и науки РФ, нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации».