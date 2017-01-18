Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Площади квартир в России будут уменьшаться
Что вы думаете о крещенских купаниях: опрос
Выходец из Сыктывкара рассказал о бизнесе с выручкой 3 млрд в год
Певица Натали скрывает беременность
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
15Второй зимний Московский Велопарад
18Инаугурации прошлого
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
14:08 (мск), источник: 112.ua

Чубаров назвал неприемлемыми слова Савченко о сдаче Крыма для возвращения Донбасса

Член комитета ВР Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Рефат Чубаров назвал недопустимой позицию нардепа Надежды Савченко, что Донбасс можно вернуть только путем временной сдачи Крыма. Об этом он сказал во время утреннего заседания парламента 18 января.

Источник: 112.ua

«Вчерашнее публичное высказывание нашего коллеги, народного депутата Украины Надежды Савченко то что, мол, ради возвращения Донбасса надо отказаться от Крыма, является не только крайне неприемлемым, но и глубоко оскорбительным, циничным и предательским ко всем гражданам Украины и крымско-татарскому народу, члены которого остаются заложниками российских оккупантов», — сказал Чубаров.

По его словам, обидно, что допустил такое высказывание человек, который сам прошел через ужасы плена.

«Я сегодня утром получил достаточное количество звонков из Крыма. Люди требуют объяснений, люди требуют четкой позиции государства. Я говорил уже по телефону с Надеждой. Я надеюсь, что она уточнит свою позицию. Ни одной уступки! Более того, я с этой трибуны хочу призвать президента Украины как можно скорее созвать конституционную комиссию и уже заняться статусом Крыма, будущего нашего полуострова после его возвращения к фактическому контролю. Мы знаем одно, что ради сохранения Украины, для дальнейшего развития — ни одной уступки украинских земель», — подчеркнул Рефат Чубаров.

Вчера Надежда Савченко выразила мнение, что вернуть Донбасс можно только путем временной сдачи Крыма.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Двое мужчин с помощью понтонного экскаватора пытались похитить электрокабель, проложенный по дну Днестровского лимана
Российский чемпион мира хочет выступать под нейтральным флагом
Москалькова поддержала решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Сноудену продлили вид на жительство в России еще на три года
ФСБ готовит операторов к значительным расходам
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
ФАС проверит цены в кафе российских аэропортов
В Испании из-за похолодания объявили режим ЧП
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
СМИ: 79-летний Джек Николсон больше не будет сниматься в кино Последний фильм с участием знаменитого голливудского актера вышел на экраны в декабре 2010 года
Недвижимость
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Росреестр прекратил электронную выдачу документов
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж Поклонники не узнали певицу.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь