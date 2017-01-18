Чубаров назвал неприемлемыми слова Савченко о сдаче Крыма для возвращения Донбасса

«Вчерашнее публичное высказывание нашего коллеги, народного депутата Украины Надежды Савченко то что, мол, ради возвращения Донбасса надо отказаться от Крыма, является не только крайне неприемлемым, но и глубоко оскорбительным, циничным и предательским ко всем гражданам Украины и крымско-татарскому народу, члены которого остаются заложниками российских оккупантов», — сказал Чубаров.

По его словам, обидно, что допустил такое высказывание человек, который сам прошел через ужасы плена.

«Я сегодня утром получил достаточное количество звонков из Крыма. Люди требуют объяснений, люди требуют четкой позиции государства. Я говорил уже по телефону с Надеждой. Я надеюсь, что она уточнит свою позицию. Ни одной уступки! Более того, я с этой трибуны хочу призвать президента Украины как можно скорее созвать конституционную комиссию и уже заняться статусом Крыма, будущего нашего полуострова после его возвращения к фактическому контролю. Мы знаем одно, что ради сохранения Украины, для дальнейшего развития — ни одной уступки украинских земель», — подчеркнул Рефат Чубаров.

Вчера Надежда Савченко выразила мнение, что вернуть Донбасс можно только путем временной сдачи Крыма.