Собянин: создание современной инфраструктуры в школах Москвы завершится за 5 лет

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Переоснащение всех московских школ современной IT-инфраструктурой для улучшения качества школьного образования будет завершено в ближайшие пять лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения школы № 627, ставшей одним из первых участников проекта «Московская электронная школа» среди учебных заведений столицы. По словам мэра, в столице проходит уже второй этап информатизации школ.

Как вы знаете, мы пять лет тому назад начали внедрять электронные доски и компьютеры для преподавателей и для школ. Сейчас мы переходим к следующему этапу, уже где на новом техническом уровне внедряется Wi-Fi, тач-скрины, новые интерактивные доски. Сергей Собянин Мэр Москвы

«Самое главное, мы пытаемся наполнить новыми методиками, которые были бы интересны с точки зрения преподавателей и учащихся, новые сценарии, электронные учебники», — отметил он.

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«И эта огромная махина информационного контента, ее надо будет постепенно наполнять в наших школах. Самое простое — это техническая составляющая. И у меня никаких сомнений нет, мы обязательно в течение пяти лет во всех школах заново оборудуем информационную среду», — сказал Собянин. В ходе осмотра школы мэр Москвы пообщался с ее преподавателями и учениками и оценил результаты проекта. По словам одного из преподавателей, проект «Московская электронная школа» позволяет обращать особое внимание на практическую деятельность и значительно улучшает комфорт и условия как для учеников, так и для преподавателей. «Если раньше мы были сосредоточены на том, что дети должны сидеть впереди, то сейчас — вот мой планшет. Не нужна фронтальная посадка, у каждых детей есть рабочие места, я могу дифференцировать задания для каждого ребенка», — отметила она. По словам учеников, в школах стало значительно интереснее заниматься. «Еще добавили электронный материал, и если что-то пропустил можно прочитать и просто пройти эти уроки через планшет», — поделился один из них.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Цель образования не просто сдать экзамены, а в практической жизни научиться эти знания применять. Тогда вы действительно будет ценными работниками, интересными работодателями для окружающих. Сергей Собянин Мэр Москвы

«Эти навыки, которые вы сегодня получаете, помогут не только вам лично, но вашему окружению, вашим друзьям», — обратился мэр к ученикам. О проекте Проект «Московская электронная школа» был запущен в конце прошлого года. В рамках проекта школы получат не только новые ноутбуки и планшеты, но полноценную информационную среду для получения более качественного образования.

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Так, в рамках программы в столичных школах будет сформована единая электронная образовательная среда, включающая интерактивное оборудование, подключение к сети Интернет, локальные сети и Wi-Fi, персональные устройства для учителей и учащихся (ноутбуки и планшеты). Кроме того, обновляется физически и морально устаревшая ИТ- инфраструктура, внедряются инновационные технологии обучения и совершенные формы управления учебным процессом. Для учителей созданы новые инструменты преподавания. С начала реализации проекта — с сентября 2016 года в проекте «Московская электродная школа» участвуют 6 образовательных комплексов города Москвы: школы № 627, 1995,1194, 2095, 1298, а также лицей № 1571. Всего же — 718 учителей средней и старшей школы и более 7 тысяч учеников. В эти школы поставлено 322 интерактивные панели, 718 ноутбуков и планшетов, 808 точек доступа беспроводной сети Wi-Fi. Пилотный проект оснащения школ передовой техникой в Москве почти завершен — в 2017—2018 годах новая компьютерная техника, электронные учебники и многое другое появятся во всех московских школах.