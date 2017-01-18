Дмитрий Красильников вновь избран председателем Общественной палаты Прикамья
Сегодня состоялось первое заседание Общественной палаты Пермского края нового созыва.
Сегодня состоялось первое заседание Общественной палаты Пермского края нового созыва.
Основными вопросами стало избрание председателя и создание рабочей группы по формированию постоянных комиссий палаты.
На пост председателя было предложено две кандидатуры — проректор ПГНИУ Дмитрий Красильников, возглавлявший предыдущий состав палаты, и председатель молодежного парламента при заксобрани, руководитель регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» Станислав Швецов.
По итогам открытого голосования за господина Красильникова было отдано 26 голосов, за господина Швецова — два. Из 36 избранных членов палаты на первом заседании присутствовали 29.
В состав рабочей группы по формированию постоянных комиссий вошли одиннадцать человек. Среди них гендиректор БК «Парма» Александр Башминов, исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Анатолий Пичкалев, руководитель общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова,