Дмитрий Красильников вновь избран председателем Общественной палаты Прикамья

Основными вопросами стало избрание председателя и создание рабочей группы по формированию постоянных комиссий палаты.



На пост председателя было предложено две кандидатуры — проректор ПГНИУ Дмитрий Красильников, возглавлявший предыдущий состав палаты, и председатель молодежного парламента при заксобрани, руководитель регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» Станислав Швецов.



По итогам открытого голосования за господина Красильникова было отдано 26 голосов, за господина Швецова — два. Из 36 избранных членов палаты на первом заседании присутствовали 29.



В состав рабочей группы по формированию постоянных комиссий вошли одиннадцать человек. Среди них гендиректор БК «Парма» Александр Башминов, исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Анатолий Пичкалев, руководитель общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова, экс-депутаты заксобрания Владимир Алистратов и Геннадий Кузьмицкий.