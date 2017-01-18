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14:05 (мск), источник: 112.ua

Гройсман рассказал о политиках-«истеричках», сеющих панику в обществе

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что некоторые политики в Украине сеют панику в стране своими заявлениями, назвав их «истеричками». Об этом премьер сказал в ходе заседания правительства в среду.

Источник: 112.ua

«Наш успех должен заключаться в том, чтобы успешным стал каждый украинец. Для этого нужно тяжело работать. Не поддаваться панике, которую иногда сеют, в том числе политики, которые… не имеют не то, что ответственности… истерички. Иногда слушаешь телевидение или еще где-то — “караул”, такое ощущение будто сам этот политик, он или она, не имеет значения, — начнет кричать и вводить себя в транс, даже от своих заявлений. Это катастрофа, недостатки украинской политики, а, может, это есть во всем мире, в устойчивых странах, где устойчивая экономика… Я думаю, это закончится, и многим за это должно быть стыдно, и они должны остаться на обочине политической жизни, но это должно сделать украинское общество и никто другой», — подчеркнул премьер.

Также Гройсман заявил, что не допустит возврата «старых схем» в систему здравоохранения.

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