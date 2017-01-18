Гройсман рассказал о политиках-«истеричках», сеющих панику в обществе

«Наш успех должен заключаться в том, чтобы успешным стал каждый украинец. Для этого нужно тяжело работать. Не поддаваться панике, которую иногда сеют, в том числе политики, которые… не имеют не то, что ответственности… истерички. Иногда слушаешь телевидение или еще где-то — “караул”, такое ощущение будто сам этот политик, он или она, не имеет значения, — начнет кричать и вводить себя в транс, даже от своих заявлений. Это катастрофа, недостатки украинской политики, а, может, это есть во всем мире, в устойчивых странах, где устойчивая экономика… Я думаю, это закончится, и многим за это должно быть стыдно, и они должны остаться на обочине политической жизни, но это должно сделать украинское общество и никто другой», — подчеркнул премьер.

Также Гройсман заявил, что не допустит возврата «старых схем» в систему здравоохранения.