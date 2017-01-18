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13:35 (мск), источник: УралПолит.ру

Свердловский замминистра стал директором КРСУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января, ИА УралПолит.Ru. Замминистра строительства Свердловской области Сергей Киселев назначен гендиректором «Корпорации развития Среднего Урала». Как сообщили в департаменте информполитики, решение принято советом директоров КРСУ.

По словам Киселева, основной задачей, которую поставил перед ним губернатор Евгений Куйвашев, станет повышение инвестиционного интереса к региону со стороны российских и иностранных кампаний. По мнению директора корпорации, для этого необходима консолидация усилий институтов развития и органов власти.

Вторая задача — развитие индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске. Третье направление — развитие КРСУ как центра компетенций на рынке промышленной недвижимости Свердловской области.

Напомним, контракт с предыдущим директором КРСУ Дмитрием Поповым истек в конце года. Сергей Киселев ранее работал заместителем министра строительства. С уходом Сергея Бидонько в Госдуму, ему прочили пост главы министерства, но этот пост занял выходец из УГМК Михаил Волков.

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