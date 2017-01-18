Свердловский замминистра стал директором КРСУ

По словам Киселева, основной задачей, которую поставил перед ним губернатор Евгений Куйвашев, станет повышение инвестиционного интереса к региону со стороны российских и иностранных кампаний. По мнению директора корпорации, для этого необходима консолидация усилий институтов развития и органов власти.

Вторая задача — развитие индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске. Третье направление — развитие КРСУ как центра компетенций на рынке промышленной недвижимости Свердловской области.

Напомним, контракт с предыдущим директором КРСУ Дмитрием Поповым истек в конце года. Сергей Киселев ранее работал заместителем министра строительства. С уходом Сергея Бидонько в Госдуму, ему прочили пост главы министерства, но этот пост занял выходец из УГМК Михаил Волков.