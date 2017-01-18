Министр Чекусов взял себе нового зама, ответственного за животноводство

На заседании областного правительства 18 января глава регионального минсельхоза Максим Чекусов озвучил проект постановлении о введении в министерстве ещё одного зама руководителя.

«Проектом предусмотрено назначение заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Александра Курзанова с 19 января 2017 года на срок полномочий министра. Александр Александрович соответствует квалификационным требованиям, является ученым-зоотехником, кандидатом сельскохозяйственных наук», — рассказал о квалификации своего нового зама Чекусов.

По его словам, в минсельхозе Александр Курзанов будет заниматься развитием отрасли животноводства.