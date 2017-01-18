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13:32 (мск), источник: Фонтанка

Макаров о потасовке в ЗакСе: Был высокий градус дискуссии, но конструктивной

Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров сделал два замечания яблочнику Михаилу Амосову в связи с утренней потасовкой во время заседания городского парламента.

Напомним, что яблочник скандировал в зале «дайте возможность подать поправки!», спустя несколько минут спонтанной демонстрации его окружили единороссы и попытались усмирить, схватив за руки. «Был высокий градус дискуссии, но она была конструктивная, оскорблений не было», — отметил спикер.

Кроме того, он добавил, что на поправки к обращению к министру культуры об ускорении передачи Исаакиевского собора РПЦ было отведено время — 5 секунд, а так как других предложений не прозвучало, документ был утверждён. В то же время эсер Алексей Ковалев заявил журналистам, что в зале не прозвучало предложения о времени на поправки, в связи с чем спикер Вячеслав Макаров грубо нарушил регламент принятия обращения городского парламента.

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