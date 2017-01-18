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15:45 (мск), источник: Sputnik.md

Представитель ОБСЕ рассказал о решении приднестровского вопроса

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Вольф Дитрих Хайм, находящийся с трехдневным визитом в Молдове, на совместной с вице-премьером Георге Баланом пресс-конференции в среду рассказал о решении приднестровского вопроса.

Источник: Sputnik.md

«В Гамбурге в начале декабря было принято министерское заявление. Его основные пункты по нашей работе здесь — достичь урегулирования приднестровского конфликта на основе суверенности и территориальной целостности Республики Молдова с присвоением специального статуса Приднестровью, который полностью будет гарантировать соблюдение социальных, экономических и политических прав населения. Это то, к чему мы стремимся», — сказал Хайм.

По его словам, «в течение этого года нужно определить аспекты, которые мы хотим решить, и сформулировать области, по которым будем работать».

Это первый визит Хайма в Молдову в качестве спецпредставителя председателя ОБСЕ. В Кишиневе чиновник встретится также со спикером парламента Андрианом Канду, главой правительства Павлом Филипом.

В Приднестровье у Хайма запланированы дискуссии с лидером Приднестровья Вадимом Краносельским, председателем Верховного совета Александром Щербой и представителем Тирасполя в переговорном процессе Виталием Игнатьевым.

В ходе поездки Хайм также проведет встречи с послами России и Украины, аккредитованными в Молдове.

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