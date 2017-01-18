Представитель ОБСЕ рассказал о решении приднестровского вопроса

«В Гамбурге в начале декабря было принято министерское заявление. Его основные пункты по нашей работе здесь — достичь урегулирования приднестровского конфликта на основе суверенности и территориальной целостности Республики Молдова с присвоением специального статуса Приднестровью, который полностью будет гарантировать соблюдение социальных, экономических и политических прав населения. Это то, к чему мы стремимся», — сказал Хайм.

По его словам, «в течение этого года нужно определить аспекты, которые мы хотим решить, и сформулировать области, по которым будем работать».

Это первый визит Хайма в Молдову в качестве спецпредставителя председателя ОБСЕ. В Кишиневе чиновник встретится также со спикером парламента Андрианом Канду, главой правительства Павлом Филипом.

В Приднестровье у Хайма запланированы дискуссии с лидером Приднестровья Вадимом Краносельским, председателем Верховного совета Александром Щербой и представителем Тирасполя в переговорном процессе Виталием Игнатьевым.

В ходе поездки Хайм также проведет встречи с послами России и Украины, аккредитованными в Молдове.