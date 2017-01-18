Лавров: Россия не стремится угодить кому-либо для отмены санкций

«Мы, работая над выполнением минских договоренностей, побуждая всех, кто подписал минские договоренности, честно пройти свою часть пути, не думаем о том, как долго продлятся санкции и не стремимся к тому, чтобы ублажить кого-то, добиться решения об их отмене», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем.

Министр отметил, что не Россия вводила санкции, и не ей их снимать. По его словам, то, что в ЕС нашли такую очень удобную, но лукавую формулу, что санкции будут сняты, когда Россия выполнит минские договоренности, не делает чести ЕС.

«За эту формулу спрятались те, кто понимает бессмысленность обвинения России в том, что происходит на Украине, те, кто прекрасно видит всю игру киевских властей, которые не желают и не могут выполнить минские договоренности, и за эту формулу спрятались те, кто гарантировал минские договоренности, но по сугубо геополитическим и идеологическим причинам не хотят заставить киевские власти выполнить их обязательства», — добавил высокопоставленный дипломат.