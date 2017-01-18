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14:16 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский потребовал от главы округа вернуть в бюджет деньги, выделенные на работу административной комиссии

Губернатор Борис Дубровский остался недоволен результатами работы административных комиссий в нескольких муниципальных муниципалитетах Челябинской области. В частности, главу Локомотивного городского округа попросили вернуть в областной бюджет деньги, выделенные на финансирование ее деятельности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, доклад об итогах деятельности за 2016 год административных комиссий муниципальных районов и городских округов губернатору представил начальник главного управления юстиции Валерий Быков.

По его словам, в 2016 году существенно увеличилось количество рассматриваемых дел — более 3 тысяч. Сумма наложенных штрафов составила более 6 млн рублей, а в местные бюджеты зачислено более 4 млн рублей. Таким образом, рост поступлений от штрафов по сравнению с 2015 годом вырос в два раза.

При этом в четырех муниципалитетах работа административных комиссий велась неудовлетворительно. Это Локомотивный округ, Снежинск, Аргаяшский и Красноармейский районы. Валерий Быков обратился к губернатору с предложением лишить Локомотивный округ государственного полномочия по работе административной комиссии, учитывая бездеятельность комиссии округа на протяжении двух лет.

Губернатор предложение чиновника не поддержал, но попросил главу округа вернуть деньги, выделенные на работу комиссии.

«Лишать полномочий мы не будем никого. Административные комиссии — важный механизм наведения порядка в вопросах благоустройства территории. Вы все говорили, что вам не хватает административного ресурса, чтобы навести порядок. Вот он ресурс — административные комиссии, — занимайтесь. Мы финансируем эту деятельность из областного бюджета, понимая, что она должна вестись качественно в каждом муниципалитете. Поэтому прошу главу Локомотивного вернуть деньги в региональную казну, раз комиссия там фактически не работала», — подчеркнул он.

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