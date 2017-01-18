Глава Крыма назвал «мудрыми и дальновидными» слова Ле Пен о России

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма назвал заявление лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен о признании Крыма российским в случае ее победы на выборах президента во Франции мудрым и дальновидным.

Ранее Ле Пен в интервью газете «Известия» заявила, что в случае ее победы на выборах Франция признает Крым частью России. Она также отметила, что в случае победы восстановит нормальные отношения между Францией и Россией, в частности выступит за отмену антироссийских санкций. МИД Украины выразил возмущение по поводу заявления Марин Ле Пен.

«Это мудрая и дальновидная позиция, достойная ведущего политика великой страны. В отличие от многих своих европейских коллег, выполняющих приказы Вашингтона и Брюсселя или ослепленных русофобией, госпожа Ле Пен объективно оценивает реальность и ставит во главу угла, прежде всего, интересы Франции. Кроме того, она, судя по всему, хорошо знает историю России и Крыма. Приглашаю Марин Ле Пен посетить наш полуостров», — написал на своей странице в Facebook Аксенов.