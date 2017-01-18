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14:05 (мск), источник: РИА Новости

Глава Крыма назвал «мудрыми и дальновидными» слова Ле Пен о России

Глава Крыма назвал заявление лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен о признании Крыма российским в случае ее победы на выборах президента во Франции мудрым и дальновидным. Ранее Ле Пен в интервью газете «Известия» заявила, что в случае ее победы на выборах Франция признает Крым частью России.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма назвал заявление лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен о признании Крыма российским в случае ее победы на выборах президента во Франции мудрым и дальновидным.

Ранее Ле Пен в интервью газете «Известия» заявила, что в случае ее победы на выборах Франция признает Крым частью России. Она также отметила, что в случае победы восстановит нормальные отношения между Францией и Россией, в частности выступит за отмену антироссийских санкций. МИД Украины выразил возмущение по поводу заявления Марин Ле Пен.

«Это мудрая и дальновидная позиция, достойная ведущего политика великой страны. В отличие от многих своих европейских коллег, выполняющих приказы Вашингтона и Брюсселя или ослепленных русофобией, госпожа Ле Пен объективно оценивает реальность и ставит во главу угла, прежде всего, интересы Франции. Кроме того, она, судя по всему, хорошо знает историю России и Крыма. Приглашаю Марин Ле Пен посетить наш полуостров», — написал на своей странице в Facebook Аксенов.

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Ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сообщал, что власти республики будут рады видеть кандидата в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен у себя в гостях.

Аксенов напомнил также, что позицию лидера «Национального фронта» в отношении Крыма разделяют парламентарии, принадлежащие к другим партиям. Летом делегация французских депутатов побывала на полуострове, и это стало важным шагом в прорыве информационной блокады, добавил глава республики.

«Сегодня все меньше европейцев верят в мифы об “аннексированном” Крыме, созданные украинской и западной пропагандой. Во многом это заслуга народной дипломатии», — написал Аксенов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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