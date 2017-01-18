Кабмин одобрил законопроект о передаче функций ЗАГСов местным властям

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает «Интерфакс».
«Мы в этом законе предлагаем передать функции, все без исключения функции ЗАГСов местным громадам и местным советам», — сказал министр юстиции Павел Петренко на заседании.
Он проинформировал, что законодательной инициативой предусматривается передача всех полномочий, это займет несколько лет, и на протяжении этого переходного периода данные функции будут выполняться и органами Министерства юстиции.
Петренко отметил, что речь идет о функциях регистрации браков, изменении имени и фамилии и других.
Правительство 13 июля минувшего года запустило пилотный проект по регистрации браков за сутки. Изначально зарегистрировать брак за сутки можно было в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Мариуполе и Северодонецке. Позже Кабмин расширил пилотный проект по введению упрощенной процедуры регистрации брака на Винницу, Днепр, Луцк, Николаев, Каменец-Подольский, Ровно, Житомир и Харьков.