Кабмин одобрил законопроект о передаче функций ЗАГСов местным властям

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает «Интерфакс».

«Мы в этом законе предлагаем передать функции, все без исключения функции ЗАГСов местным громадам и местным советам», — сказал министр юстиции Павел Петренко на заседании.

Он проинформировал, что законодательной инициативой предусматривается передача всех полномочий, это займет несколько лет, и на протяжении этого переходного периода данные функции будут выполняться и органами Министерства юстиции.