Хамитов призвал к борьбе с коррупцией: «Чиновники работают по старинке»

Он отметил, что в настоящее время в службе прокуратуры особая роль отводится антикоррупционной политике. По его словам, в 2016 году за коррупционные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены более пятисот государственных и муниципальных служащих, уволены семь чиновников.

Рустэм Хамитов добавил, что поддерживает слова Владимира Путина о том, что борьба с коррупцией требует профессионализма, серьёзности и ответственности.

Он отметил, что некоторые муниципальные служащие продолжают работать по старинке: «А вот 10 лет назад всё было разрешено, а 15 лет назад никто на это внимания не обращал. У людей продолжают работать по-старому мозги».

«Администрации Главы, Правительству республики и прокуратуре надо активнее устранять условия, допускающие воровство бюджетных средств, нечестные госзакупки, поборы и взятки, использование служебного положения в корыстных целях», — заявил Хамитов.

По его словам, это всё ещё тянется из предыдущих времен, когда такого рода борьба не была на высоте. Он также отметил, что в течение последних двух лет в прокуратуру направлено более 1 000 проектов постановлений Правительства республики для проведения антикоррупционной экспертизы.

В своем выступлении Рустэм Хамитов добавил, что важно снижать административное давление на бизнес. По мнению Главы РБ, надзорные органы должны заниматься не только выявлением нарушений, но и в большей степени их профилактикой, оказывать партнерскую помощь, особенно тем, кто начинает.