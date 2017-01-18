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15:06 (мск), источник: Informburo.kz

Сапарбаев о медсёстрах: «Не нравится работа — пусть уходят»

Бердыбек Сапарбаев провёл очередное заседание коллегии областного управления здравоохранения, где раскритиковал работу больничного медперсонала.

«Самый главный вопрос — это этика и культура поведения врача. Это касается и медсестёр. Я не зря об этом говорю. Нахальные, извините за выражение, грубые 20-летние девчонки стоят и не разговаривают с людьми. Им надо объяснить, что так с пациентами не обходятся. Не нравится работа — пусть уходят», — отчитал медработников аким Актюбинской области.

Подобным образом, по словам акима, ведёт себя и медперсонал некоторых частных клиник. Сапарбаев отметил, что жители региона жалуются на отсутствие порядка и дисциплины в медучреждениях.

«Есть представители клиники “Айгерим”? Народ жалуется. Дисциплины нет, порядка нет. У ваших регистраторов никакой культуры и этики. Не имеет значение, частное или государственное медучреждение. Разберитесь, чтобы такого не было», — поручил Бердыбек Сапарбаев на совещании.

Досталось от акима и руководителю местной скорой помощи за то, что неотложка не приезжает часами на вызовы. В качестве примера он вспомнил случай, когда родители заболевшего двухлетнего ребёнка ждали «скорую» около четырёх часов.

«Ну, полчаса ещё можно как-то понять. А тут три, четыре часа едет. Тем более, вам новые автомашины выдали. Давайте работайте», — возмутился глава региона.

Бердыбек Сапарбаев дал поручение на коллегии внимательнее относиться к жалобам пациентов. Для этого он предлагает своему заместителю и руководителям аппарата вместе с облздравоом проводить ежемесячный анализ всех поступающих жалоб и заявлений.

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