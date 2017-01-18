Сапарбаев о медсёстрах: «Не нравится работа — пусть уходят»
Бердыбек Сапарбаев провёл очередное заседание коллегии областного управления здравоохранения, где раскритиковал работу больничного медперсонала.
Бердыбек Сапарбаев провёл очередное заседание коллегии областного управления здравоохранения, где раскритиковал работу больничного медперсонала.
«Самый главный вопрос — это этика и культура поведения врача. Это касается и медсестёр. Я не зря об этом говорю. Нахальные, извините за выражение, грубые 20-летние девчонки стоят и не разговаривают с людьми. Им надо объяснить, что так с пациентами не обходятся. Не нравится работа — пусть уходят», — отчитал медработников аким Актюбинской области.
Подобным образом, по словам акима, ведёт себя и медперсонал некоторых частных клиник. Сапарбаев отметил, что жители региона жалуются на отсутствие порядка и дисциплины в медучреждениях.
«Есть представители клиники “Айгерим”? Народ жалуется. Дисциплины нет, порядка нет. У ваших регистраторов никакой культуры и этики. Не имеет значение, частное или государственное медучреждение. Разберитесь, чтобы такого не было», — поручил Бердыбек Сапарбаев на совещании.
Досталось от акима и руководителю местной скорой помощи за то, что неотложка не приезжает часами на вызовы. В качестве примера он вспомнил случай, когда родители заболевшего двухлетнего ребёнка ждали «скорую» около четырёх часов.
«Ну, полчаса ещё можно
Бердыбек Сапарбаев дал поручение на коллегии внимательнее относиться к жалобам пациентов. Для этого он предлагает своему заместителю и руководителям аппарата вместе с облздравоом проводить ежемесячный анализ всех поступающих жалоб и заявлений.