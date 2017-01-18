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14:14 (мск), источник: УНИАН

Кабмин утвердил бюджет ПФ с дефицитом 141 миллиард гривень

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год с объемом доходов в 284 миллиард гривень и бюджетными дотациями на покрытие дефицита в 141 миллиард гривень.

Источник: УНИАН

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Хочу сказать, что бюджет Пенсионного фонда Украины у нас растет по сравнению с 2016 годом, где у нас было 257 миллиардов, до 284 миллиардов. При этом объем дотации, который мы из государственного бюджета направляем в Пенсионный фонд, уменьшаются со 145 миллиардов гривень до 141 миллиарда гривень», — сказал министр социальной политики Андрей Рева, представляя постановление об утверждении бюджета ПФ на 2017 год.

При этом Рева подчеркнул, что уменьшение бюджетных дотаций в Пенсионный фонд является позитивной тенденцией постепенного изменения принципов функционирования пенсионной системы.

«Уменьшение небольшое, однако на фоне роста общей суммы (доходов — УНИАН) Пенсионного фонда это говорит о том, что мы снижаем роль государственного бюджета», — отметил министр.

Как сообщал УНИАН, бюджет Пенсионного фонда на 2016 год был утвержден с доходами 257 миллиардов гривень. Собственные поступления Пенсионного фонда в прошлом году составили 110 миллиардов гривень, а дотация из госбюджета — 145 миллиардов гривень. Эта дотация покрыла в том числе и дефицит Пенсионного фонда в размере 81,3 миллиарда гривень.

Проведение в Украине пенсионной реформы является одной из ключевых реформ, озвученных основным кредитором страны — Международным валютным фондом. При этом задачей реформы является сокращение дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на текущий момент превышает 150 миллиардов гривень и будет покрыт преимущественно за счет дотаций из государственного бюджета. По расчетам правительства, сокращение дефицита ПФ возможно за счет детенизации зарплат и повышения уровня платежной дисциплины, в частности дисциплины уплаты единого социального взноса как ключевого платежа в Пенсионный фонд. На текущий момент из 16 миллионов работающих граждан Украины ЕСВ платят не более 10 миллионов.

Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко подчеркивал, что Украина не брала на себя фиксированные обязательства повышать пенсионный возраст в рамках пенсионной реформы, поэтому правительство не будет делать какие-либо шаги в данном направлении.

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