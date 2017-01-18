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14:34 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Гордума: схема утилизации ТБО не учитывает интересы Перми

ПЕРМЬ, 18 января, РИА ФедералПресс. На заседании комитета гордумы по городскому хозяйству депутаты обсудили предложенную краевыми властями схему утилизации твердых бытовых отходов.

Источник: AP 2016

Ранее, на встрече с представителями краевых властей, у членов комитета возник ряд вопросов по организации вывоза и хранения ТБО.

«Краевые власти предлагали разработать единую систему обращения с отходами и единую систему тарифообразования, включая единого оператора на весь Пермский край. Однако Пермь — это муниципальное образование со своим сложившимся подходом к утилизации твердых бытовых отходов. Мы высказали предложение, что Пермь должен быть выделен в отдельную тарифную зону и для Перми нужен отдельный тарифный оператор. Был направлен в городскую администрацию запрос об анализе эффективности тех предложений, которые нам поступают от края. Но даже сейчас, не дожидаясь ответа из администрации, мы видим, что эти предложения неэффективны для Перми», — сообщил начальник управления экспертизы и аналитики гордумы Лев Гершанок.

По словам чиновника, включение Перми в единую систему тарифов по утилизации ТБО повлечет за собой негативные для города последствия."Не исключена ситуация, когда инвестиции, собираемые в Перми, пойдут на развитие инфраструктуры обращения с отходами других муниципальных образований. А ответов на вопрос, почему Пермь не может быть выделена в отдельную тарифную зону и иметь собственного оператора, мы не получили, — добавил Гершанок.

«Схема, предложенная правительством края, не учитывает интересы Перми. На вопросы, которые мы задавали, ответ не получен, при реализации схемы деньги из города пойдут на объекты Пермского края, что нас совершенно не устраивает. Поэтому подготовлен проект решения, в котором рекомендовано председателю Пермской городской думы обратиться в министерство строительства и ЖКХ края за дополнительными разъяснениями», — резюмировал председатель комитета по городскому хозяйству Вячеслав Григорьев.

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