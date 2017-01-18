Нардепы в Раде с любопытством рассматривают бутылку водки из ДНР

Бутылку водки с акцизной маркой самопровозглашенной республики принес в зал заседаний нардеп от «Народного фронта» Игорь Лапин. Кроме того, он же продемонстрировал пачку сигарет Winston с акцизами ДНР.

«Коллега Лапин принес в зал чтобы показать с трибуны водку с акцизной маркой “ДНР”, которую он купил на подконтрольной Украине территории», — рассказал нардеп Константин Матейченко.

Он также заверил, что употреблять алкоголь на заседании парламента они не собирались.

«После Матейченко “джентельменский набор” от “ДНР” пошел по рукам. Водку с сигаретами задумчиво и с улыбкой рассматривал Михаил Гаврилюк (“Народный фронт”), а также его сосед по залу и фракции Юрий Тимошенко», — пишет издание.