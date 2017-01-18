В МВД объяснили отставку начальника ГИБДД Екатеринбурга

Начальник ГИБДД Екатеринбурга Вячеслав Горев снят с должности и назначен старшим участковым уполномоченным в Ирбите, выходцем из которого является. Понижение в должности произошло в соответствии с приказом начальника ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина, сообщил «АиФ-Урал» пресс-атташе главка Валерий Горелых.

Приказ о переводе с полковничьей должности Горева был подписан 11 января 2017 года. По словам Валерия Горелых, увольнение начальника ГИБДД Екатеринбурга не связано с критикой его работы и не означает дискредитацию офицера. Известно, что назначение на должность в областной центр он получил в 2013 году и последние два года разрывался между Екатеринбургом и Ирбитом, где осталась семья. Просьбу перевести его на нижестоящую должность, но поближе к родным Горин написал в рапорте. К новым обязанностям бывший уже гаишник приступит в марте, пока же он находится в отпуске.

Между тем, у Горина, который по службе характеризовался положительно, в Екатеринбурге проблемы были. Как писало «URA.Ru», в марте 2013 года начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин обратился в МРСК Урала с просьбой выделить номер в гостинице ведомственного учебного центра. В жилище Горин прожил около трех лет, но в конце 2016 года образовалась задолженность более 370 тысяч рублей. По факту превышения должностных полномочий возбуждено уголовное дело, что могло стать формальной причиной отставки главного дорожного полицейского Екатеринбурга. Временно исполняющим обязанности Горина назначен капитан Алексей Суслов.