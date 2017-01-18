Овсянников предложил ликвидировать дирекцию по ФЦП

«Это (отзыв представителя — ред.) связано с тем, что ключевые действия по реализации значимых для Севастополя проектов в рамках ФЦП в 2016 году были подготовлены и предприняты правительством города без какого-либо участия и содействия дирекции», — отметил Буйлов.

По его словам, Овсянников считает, что Правительство Севастополя не увидело за прошедшее время никакого реального содействия со стороны дирекции в вопросах реализации проектов ФЦП. «Дирекция фактически сведена к пересылке и перекладыванию документов. По всем сложным ситуациям, когда требовались четкие ответы на возникающие вопросы, руководство дирекции устранялось от конструктивного обсуждения, поиска и предложения решений», — излагает позиция градоначальника Буйлов.

В качестве примеров пресс-секретарь приводит ситуацию с перебросом вод реки Коккозка и аэропортом «Бельбек».

«Если мы отказываемся от него (проекта по Коккозке — ред.), то как мы действуем дальше? Какие решения принимаем? За счет чего обеспечиваем безопасность водоснабжения Севастополя? Аналогичная ситуация по еще одному крупному проекту целевой программы — аэропорту “Бельбек”. Если изменяются подходы к его развитию в рамках ФЦП, то почему до сих пор не представлены планы развития “Бельбека” как филиала аэропорта Симферополь? Разве не для этого нужно АНО “Дирекция по управлению ФЦП”?» — подчеркнул Буйлов.

Как он отметил, по мнению Овсянникова, дирекция не играет никакой роли в реализации ФЦП и дорого обходится налогоплательщикам. «Ее целесообразно полностью ликвидировать», — передает Буйлов позицию Овсянникова.