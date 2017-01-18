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14:38 (мск), источник: РИА Новости

В Киеве заявили, что дискуссии об «обмене» Крыма на Донбасс быть не может

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Киев не собирается менять Крым на Донбасс, никто из политиков не может навязать дискуссию «сдачи» территории или торга, заявила первый вице-спикер Верховной рады, представитель в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

Источник: РИА "Новости"

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Киев не собирается менять Крым на Донбасс, никто из политиков не может навязать дискуссию «сдачи» территории или торга, заявила первый вице-спикер Верховной рады, представитель в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

Во вторник депутат украинской Рады Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, сказала, что ситуацию в Донбассе, где украинские власти проводят военную операцию против ополченцев, можно урегулировать лишь мирным путем. По ее словам, вернуть Украине Донбасс невоенным путем можно лишь за столом переговоров, при этом «на время» отказавшись от притязаний на Крым.

«Крым на Донбасс мы менять не будем. И Донбасс сдавать не будем тоже. Мы будем выгрызать каждый метр украинской земли. Мы будем бороться за каждого украинца… Восстановление суверенитета и территориальной целостности территории Украины в границах 2013 года — это наша цель. И никто, ни одна политическая сила или ни один народный депутат, который пытается посеять смуту, настроения поражения, навязать дискуссию сдачи территории или их торга — не собьет нас с пути восстановления единой и соборной Украина. Крым на Донбасс не меняем. Донбасс не сдаем», — написала Геращенко в среду на своей странице в Facebook.

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