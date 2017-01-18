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15:03 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

ЕР набрала 8 желающих попасть в гордуму Екатеринбурга

И это не предел.

Источник: УралИнформБюро

Количество участников праймериз ЕР по определению кандидатов партии на выборы в гордуму Екатеринбургу увеличилось до 8 человек, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе реготделения партии.

Половина планирует выдвигаться по округу № 14: главред портала «Уралмаш — Эльмаш» Александр Евтушенко, сторонник ЕР Владимир Стругов, представитель армянской общины Саркис Агаджанян, президент Евразийского фонда привлечения и поддержки инвестиций Алексей Фефилов. По округу № 8 заявляются известный в Екатеринбурге адвокат Иван Кадочников, предприниматель Сергей Исаков, инженер Дмитрий Ибатуллин и президент клуба любителей тенниса «Кировский» Владимир Лапкин.

Праймериз проводится в связи с мартовскими довыборами в гордуму Екатеринбурга, поскольку два депутата сдали свои мандаты. Игорь Володин перешел в Заксобрание, Светлана Учайкина назначена министром культуры области.

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