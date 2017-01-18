Дубровский: Порядка по вододобыче в области нет — около 70% организаций добывают воду без лицензии

Как сообщил на состоявшемся 18 января совещании с главами министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков, в регионе эксплуатируются 1279 водозаборных скважин для обеспечения водой населения. Из них только 423 имеют лицензии на право пользования недрами для добычи подземных вод. А 856 скважин — около 70% — эксплуатируются с нарушением закона РФ «О недрах», то есть добывают воду без лицензии.

Министр уточнил, что с 2015 года на уровень субъекта переданы полномочия по предоставлению права пользования недрами для добычи подземной воды. «Полностью работа по получению лицензий на право пользования недрами для обеспечения водой населения завершена только в шести муниципалитетах. Это Челябинский, Магнитогорский, Локомотивный, Трехгорный, Озерский городские округа и Коркинский муниципальный район», — уточнил Алексей Бобраков.

Главам поручено оформить отсутствующие паспорта эксплуатационных скважин на воду, которые находятся в муниципальной собственности. А при передаче организациям муниципального имущества (скважин, водопроводных сетей) в условия договора включить пункт о получении лицензии на пользование недрами с указанием конкретных сроков.

Губернатор потребовал от глав муниципальных образований до июля 2017 года принять необходимые меры для получения лицензий на право пользования подземной водой из скважин для водоснабжения населения. «На июльском совещании с главами прошу доложить о стопроцентном исполнении моего поручения», — распорядился Борис Дубровский.