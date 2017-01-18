Опубликован график отчетов депутатов Казагордумы за 2016 год перед населением

Так, начиная с 25 января первыми итоги своей деятельности начнут подводить депутаты из Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города.

С 7 февраля свои отчеты начнут представлять депутаты Советского района, с 8 февраля — депутаты Кировского и Московского районов, с 9 февраля — депутаты Вахитовского и Приволжского районов, сообщили в Казгордуме.