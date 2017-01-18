Опубликован график отчетов депутатов Казагордумы за 2016 год перед населением
(Город Казань KZN.RU, 18 января). В столице Татарстана утвердили график проведения отчетов о деятельности депутатов Казанской городской Думы за 2016 год перед населением.
(Город Казань KZN.RU, 18 января). В столице Татарстана утвердили график проведения отчетов о деятельности депутатов Казанской городской Думы за 2016 год перед населением.
Так, начиная с 25 января первыми итоги своей деятельности начнут подводить депутаты из Авиастроительного и
С 7 февраля свои отчеты начнут представлять депутаты Советского района, с 8 февраля — депутаты Кировского и Московского районов, с 9 февраля — депутаты Вахитовского и Приволжского районов, сообщили в Казгордуме.