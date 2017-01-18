Алиханов назначил помощника Голодец врио вице-премьера по социальным вопросам
Антон Алиханов назначил врио
Антон Алиханов назначил врио
— Истинное богатство Калининградской области — её жители. Без наличия здоровых, образованных людей невозможно развитие экономики. В этой связи основная задача — адаптировать лучшие практики субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты для перехода региона на качественно новый уровень в социальной сфере. Накопленный опыт,
Илья Баринов родился в 1977 году в Воронеже. В 2001 году он окончил факультет психологии Московского государственного университета. В 2009 году получил экономическое образование в Высшей школе экономики. В 2012 году был отмечен благодарностью президента.
С 2003 по 2005 годы Илья Баринов руководил исследовательскими проектами Фонда аналитических программ «Экспертиза» в Москве. С 2005 по 2008 годы работал в департаменте персонала ОАО
В 2013 и 2014 годах он занимал должность референта департамента правительства России по формированию системы «Открытое правительство». С 2014 года до настоящего времени работал помощником зампредседателя правительства РФ Ольги Голодец. Как отметили в
«В России накоплен богатый опыт развития человеческого потенциала, апробировано много технологий развития систем образования, здравоохранения и социальной защиты. На протяжении последних лет мне много приходилось заниматься анализом их эффективности, адаптацией к местным условиям и тиражированием. Моя главная задача на ближайшие месяцы — выбор тех подходов развития социальной сферы, которые были бы наиболее подходящими для Калининградской области с учетом её уникального географического положения и исторической судьбы», — сказал Илья Баринов.