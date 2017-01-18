Алиханов назначил помощника Голодец врио вице-премьера по социальным вопросам

— Истинное богатство Калининградской области — её жители. Без наличия здоровых, образованных людей невозможно развитие экономики. В этой связи основная задача — адаптировать лучшие практики субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты для перехода региона на качественно новый уровень в социальной сфере. Накопленный опыт, материально-техническая база и кадровый потенциал учреждений образования и здравоохранения Калининградской области позволят сделать это уже в краткосрочной перспективе. Надеемся, что имеющийся опыт работы нового заместителя на федеральном уровне поможет нам выстроить максимально эффективную социальную политику, направленную на приумножение нашего главного богатства, с помощью которого мы будем реализовать самые амбициозные проекты в различных отраслях экономики, — прокомментировал назначение Антон Алиханов.

Илья Баринов родился в 1977 году в Воронеже. В 2001 году он окончил факультет психологии Московского государственного университета. В 2009 году получил экономическое образование в Высшей школе экономики. В 2012 году был отмечен благодарностью президента.

С 2003 по 2005 годы Илья Баринов руководил исследовательскими проектами Фонда аналитических программ «Экспертиза» в Москве. С 2005 по 2008 годы работал в департаменте персонала ОАО Горно-металлургическая компания «Норильский никель». С 2008 по 2001 год занимал должность заместителя гендиректора по персоналу ООО «Колмар». С 2011 по 2013 год Баринов был заместителем начальника департамента, затем — начальником департамента управления президента по внутренней политике.

В 2013 и 2014 годах он занимал должность референта департамента правительства России по формированию системы «Открытое правительство». С 2014 года до настоящего времени работал помощником зампредседателя правительства РФ Ольги Голодец. Как отметили в пресс-службе, Баринов воспитывает четырёх детей.

«В России накоплен богатый опыт развития человеческого потенциала, апробировано много технологий развития систем образования, здравоохранения и социальной защиты. На протяжении последних лет мне много приходилось заниматься анализом их эффективности, адаптацией к местным условиям и тиражированием. Моя главная задача на ближайшие месяцы — выбор тех подходов развития социальной сферы, которые были бы наиболее подходящими для Калининградской области с учетом её уникального географического положения и исторической судьбы», — сказал Илья Баринов.