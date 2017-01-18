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15:37 (мск), источник: Sputnik.by

Эксперт о реальных итогах визита Лукашенко в Египет и Судан

Какова специфика африканского региона и чем он интересен для нашей страны, ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов обсудил с политическим экспертом, старшим научным сотрудником Института философии Академии наук Беларуси Алексеем Дзермантом.

Источник: Sputnik.by

По словам собеседника Sputnik, прежде всего, белорусской стороне интересно экономическое сотрудничество. Египет — страна с 80-миллионным населением. Что касается Судана, то наиболее развитая в экономическом плане часть — это северная, и именно туда и совершил официальный визит президент Беларуси.

«В первую очередь, нас интересуют поставки нашей техники и машиностроения, потому что и в Египте, и в Судане она будет востребована. Опять же горная добыча предполагает использование большегрузной техники. А Беларусь — мировой лидер в производстве таких машин», — уточнил эксперт.

Алексей Дзермант напомнил о востребованности нашей спецтехники и тракторов в африканских странах. Кроме того, по словам эксперта, перспективы есть и у военно-технического сотрудничества.

В свою очередь, Беларусь может поучаствовать в разработке месторождений нефти и газа в Судане, поскольку наша страна постоянно нуждается в сырье.

«Я не думаю, что эти поставки будут напрямую в Беларусь, потому что это сложная логистика, но, тем не менее, продавать на мировом рынке то, что мы можем добывать совместно с суданцами — это вполне реально», — констатировал Дзермант.

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