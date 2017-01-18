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15:08 (мск), источник: Om1.ru

Обвиняемого в превышении должностных полномочий Соловьева официально «ушли» из омского правительства

Министр имущественных отношений Смольников сообщил, что его подчиненный уволен по собственному желанию.

Сегодня, 18 января на пленарном заседании правительства Омской области в разделе «разное» рассмотрели отставку первого заместителя министра имущественных отношений Омской области Аркадия Соловьева.

На днях ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий в бытность работы в мэрии Омска. Но официально министр имущественный отношений Борис Смольников назвал другую причину стремительного ухода своего подчиненного.

— Предполагается уволить первого заместитлея министра имущественных отношений Омской области Аркадия Соловьева по собственному желанию.

Отметим, что, по некоторым данным, обвинение связано с резонансным перепродажей участка компанией «Автоград». Некая фирма «Трафик», соучредителями которой был Виктор Агарков, обвиняемый в мошенничестве в «Омской Топливной Компании», и Дмитрий Коган, владелец ТК «Пять звезд», получила участок рядом с СТЦ «Мега», а затем передала его «Автограду». Фирма перерегистрировалась туда и выкупила участок в собственность на льготных условиях, а затем перепродала его по частям.

Как писали некоторые СМИ, Аркадий Соловьев считался «человеком Гамбурга». Он несколько лет работал с ним в департаменте имущественных отношений Омска, потом перешел работать в ГУЗР, а затем, вслед за Гамбургом, оказался в областном правительстве.

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