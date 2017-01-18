Обвиняемого в превышении должностных полномочий Соловьева официально «ушли» из омского правительства
Министр имущественных отношений Смольников сообщил, что его подчиненный уволен по собственному желанию.
Министр имущественных отношений Смольников сообщил, что его подчиненный уволен по собственному желанию.
Сегодня, 18 января на пленарном заседании правительства Омской области в разделе «разное» рассмотрели отставку первого заместителя министра имущественных отношений Омской области Аркадия Соловьева.
На днях ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий в бытность работы в мэрии Омска. Но официально министр имущественный отношений Борис Смольников назвал другую причину стремительного ухода своего подчиненного.
— Предполагается уволить первого заместитлея министра имущественных отношений Омской области Аркадия Соловьева по собственному желанию.
Отметим, что, по некоторым данным, обвинение связано с резонансным перепродажей участка компанией «Автоград». Некая фирма «Трафик», соучредителями которой был Виктор Агарков, обвиняемый в мошенничестве в «Омской Топливной Компании», и Дмитрий Коган, владелец ТК «Пять звезд», получила участок рядом с СТЦ «Мега», а затем передала его «Автограду». Фирма перерегистрировалась туда и выкупила участок в собственность на льготных условиях, а затем перепродала его по частям.
Как писали некоторые СМИ, Аркадий Соловьев считался «человеком Гамбурга». Он несколько лет работал с ним в департаменте имущественных отношений Омска, потом перешел работать в ГУЗР, а затем, вслед за Гамбургом, оказался в областном правительстве.