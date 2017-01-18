Ирина Переслегина назначена министром здравоохранения Нижегородской области

Ранее Валерий Шанцев уволил с поста министра здравоохранения Геннадия Кузнецова с формулировкой «по собственному желанию».

Напомним, за последние четыре года губернатор Валерий Шанцев сократил на треть количество членов правительства — с 28 до 20.

Как сообщалось ранее, глава региона подписал указ об оптимизации функций и численности органов исполнительной власти Нижегородской области и сокращении неэффективных расходов. Размер денежного содержания лицам, замещающим государственные должности в органах исполнительной власти региона (губернатор, его заместители и министры) был снижен на 10%. Кроме того, глава региона дал поручение на 10% сократить фонда оплаты труда во всех органах исполнительной власти области.

Напомним также, что 13 января министр здравоохранения Нижегородской области Геннадий Кузнецов покинул пост по собственному желанию.

СПРАВКА

Ирина Александровна Переслегина родилась в городе Горьком, имеет два высших образования: закончила Горьковский медицинский институт и Нижегородскую правовую академию.

Всю профессиональную деятельность посвятила работе в сфере здравоохранения: в разные годы занимала должности ассистента кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Горьковского медицинского института, старшего научного сотрудника Горьковского научно-исследовательского педиатрического института, заведующей лабораторно-диагностического отдела Нижегородского научно-исследовательского института детской гастроэнтерологии, директора департамента здравоохранения администрации Нижнего Новгорода.

С 2005 года — первый заместитель министра (директора департамента) министерства здравоохранения (департамента здравоохранения) Нижегородской области.