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15:41 (мск), источник: Noi.md

Коалиция получит 14 демократов вместо 14 экс-коммунистов

Группа депутатов из Социально-демократической платформы (СДП) может присоединиться к фракции Демократической партии (ДПМ) в начале весенне-летней сессии.

Источник: Noi.md

Это решение обсуждается как внутри Демпартии, так и в СДП, сообщили источники Deschide.MD из Социально-демократической платформы. В связи с этим, фракция ДПМ в парламенте может стать самой многочисленной. Сейчас в ней состоят 20 человек. Пальму первенства удерживает Партия социалистов с 24 мандатами.

Часть представителей СДП сообщили, что ничего не знают о возможном слиянии с ДПМ.

«Пока ничего не могу сказать о решении парламентской группы “Социально-демократическая платформа”. Каждый из депутатов может принять такое решение. Лично я ещё не думал об этом», — сказал Игорь Время Deschide.MD.

«Я был на больничном, не обсуждал с коллегами подобные вопросы», — сказал Александр Банников.

Вместе с тем, один из депутатов в СДП дал понять, что в начале парламентской сессии ожидается сюрприз. Председатель Комиссии по публичной администрации, региональному развитию, окружающей среде и климатическим изменениям Виолета Иванов отказалась давать четкий ответ, заявив следующее: Ждите начала сессии и все увидите.

Напомним, в конце декабря 2015 года 14 депутатов из фракции ПКРМ сообщили, что покидают политформирование и создают Социально-демократическую платформу «За Молдову». Свой уход из Партии коммунистов они объяснили своим несогласием с политикой ПККРМ, которая, по их словам, постоянно меняется.

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