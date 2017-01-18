Коалиция получит 14 демократов вместо 14 экс-коммунистов
Группа депутатов из
Группа депутатов из
Это решение обсуждается как внутри Демпартии, так и в СДП, сообщили источники Deschide.MD из
Часть представителей СДП сообщили, что ничего не знают о возможном слиянии с ДПМ.
«Пока ничего не могу сказать о решении парламентской группы “Социально-демократическая платформа”. Каждый из депутатов может принять такое решение. Лично я ещё не думал об этом», — сказал Игорь Время Deschide.MD.
«Я был на больничном, не обсуждал с коллегами подобные вопросы», — сказал Александр Банников.
Вместе с тем, один из депутатов в СДП дал понять, что в начале парламентской сессии ожидается сюрприз. Председатель Комиссии по публичной администрации, региональному развитию, окружающей среде и климатическим изменениям Виолета Иванов отказалась давать четкий ответ, заявив следующее: Ждите начала сессии и все увидите.
Напомним, в конце декабря 2015 года 14 депутатов из фракции ПКРМ сообщили, что покидают политформирование и создают