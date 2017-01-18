Коалиция получит 14 демократов вместо 14 экс-коммунистов

Это решение обсуждается как внутри Демпартии, так и в СДП, сообщили источники Deschide.MD из Социально-демократической платформы. В связи с этим, фракция ДПМ в парламенте может стать самой многочисленной. Сейчас в ней состоят 20 человек. Пальму первенства удерживает Партия социалистов с 24 мандатами.

Часть представителей СДП сообщили, что ничего не знают о возможном слиянии с ДПМ.

«Пока ничего не могу сказать о решении парламентской группы “Социально-демократическая платформа”. Каждый из депутатов может принять такое решение. Лично я ещё не думал об этом», — сказал Игорь Время Deschide.MD.

«Я был на больничном, не обсуждал с коллегами подобные вопросы», — сказал Александр Банников.

Вместе с тем, один из депутатов в СДП дал понять, что в начале парламентской сессии ожидается сюрприз. Председатель Комиссии по публичной администрации, региональному развитию, окружающей среде и климатическим изменениям Виолета Иванов отказалась давать четкий ответ, заявив следующее: Ждите начала сессии и все увидите.