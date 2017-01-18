Советником свердловского губернатора стал глава УГМК Козицын

В департаменте уточнили, что соответствующее распоряжение было подписано «до Нового года».

Вместе с тем, в ведомстве не уточнили сколько еще общественных советников у главы региона.

Как сообщалось ранее, в мае 2016 года генеральный директор УГМК 55-летний Андрей Козицын был избран президентом хоккейного клуба «Автомобилист» (Екатеринбург, выступает в КХЛ).

УГМК является одним из ведущих российских производителей катодной меди, цинка, свинца и проката цветных металлов. Компания объединяет более 40 предприятий, расположенных в различных регионах России.