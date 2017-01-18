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15:34 (мск), источник: Интерфакс

Советником свердловского губернатора стал глава УГМК Козицын

Екатеринбург. 18 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын стал советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на общественных началах, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.

В департаменте уточнили, что соответствующее распоряжение было подписано «до Нового года».

Вместе с тем, в ведомстве не уточнили сколько еще общественных советников у главы региона.

Как сообщалось ранее, в мае 2016 года генеральный директор УГМК 55-летний Андрей Козицын был избран президентом хоккейного клуба «Автомобилист» (Екатеринбург, выступает в КХЛ).

УГМК является одним из ведущих российских производителей катодной меди, цинка, свинца и проката цветных металлов. Компания объединяет более 40 предприятий, расположенных в различных регионах России.

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