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15:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Матвиенко назвала условия отмены «закона Димы Яковлева»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может отменить «закон Димы Яковлева». Об этом она рассказала журналистам, сообщает РИА Новости в среду, 18 января.

Мы готовы к диалогу с США по этому вопросу. Если они дадут гарантии жизни, здоровья усыновленных российских детей, то все можно будет вернуть на круги своя. Этот закон — не самоцель.
Валентина МатвиенкоСпикер Совета Федерации

При этом, по словам Матвиенко, решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно «закона Димы Яковлева» является необоснованным. Она заметила, что документ был принят «не из дефицита гуманизма, не из желания досадить администрации США, а в связи с фактами смерти усыновленных детей».

Спикер добавила, что за три года, которые действует закон, власти США не предпринимали попыток наладить диалог с Россией.

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По словам Матвиенко, Россия не получала уведомлений о решении ЕСПЧ и знает о нем только из СМИ, передает Федеральное агентство новостей.

17 января член Совета по правам человека при президенте Александр Брод заявил, что «закон Димы Яковлева» нуждается в доработке. «Нуждается в серьезном реформировании сама система контроля за нашими детьми, усыновленными в зарубежных странах», — отметил он в интервью Национальной службе новостей (НСН).

Ранее в тот же день ЕСПЧ признал неправомерным запрет на усыновление российских детей-сирот американцами. Суд удовлетворил жалобу 45 американских заявителей, которые уже начали процедуру усыновления на момент вступления в силу «закона Димы Яковлева». Замглавы Минюста Георгий Матюшкин пообещал, что вердикт будет обжалован российской стороной.

В декабре 2016 года о готовности России к диалогу о возобновлении усыновления российских детей американцами заявляла уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

В России с 1 января 2013 года действует «закон Димы Яковлева», согласно которому американцам запрещено усыновлять российских детей. Документ стал ответом на американский «акт Магнитского».

Комментарии
4
александр зыков
Американцы берут наших детей , мучают и убивают , по крайней мере Диму Яковлева убили и не ответили за это , там было издевательское расследование и выводы , что мальчик был не жилец , приёмные родители хоть и виноваты , но они не виноваты , как в известном фильме Рязанова ... Матвиенко правильно заявила , пусть сначала дадут гарантии , а уж потом мы сделаем одолжение и рассмотрим их просьбу , а не неуместные решения какого то там суда в Страсбурге , пусть своих детей отдают на расправу американцам , а наших не касаются ...
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Борис Конашёв
Как вы думаете, почему США не хотят привести в общепринятые нормы двусторонние отношения с РФ в вопросах усыновления?
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Александр Кузнецов
Ага торговля и травля детей пущай процветает. А то откатов маловато. Мало видимо над ними в американской рае поиздевались. Позор
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