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18Инаугурации прошлого
15:55 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Украинский десант». Названы имена политиков, которые поедут на инаугурацию Трампа

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Десятки народных депутатов, влиятельных бизнесменов, представителей общественных организаций и служителей религиозных общин намерены принять участие в мероприятиях по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа. В их числе — Юлия Тимошенко, Оксана Билозир и Вадим Новинский, сообщает «Страна».

Источник: "РИА Новости" Украина

Рейтинг популярности Дональда Трампа перед инаугурацией, которая пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США, является рекордно низким среди рейтингов одобрения трех его предшественников накануне вступления в должность, свидетельствуют результаты опроса. Трамп во время церемонии инаугурации принесет присягу на двух Библиях: на одной из них клялся 16-й президент США Авраам Линкольн в 1861 году, а вторая является собственной Библией будущего главы государства.

По словам источника издания в руководстве «Блока Петра Порошенко», в Молитвенном завтраке примут участие Оксана Билозир (БПП), а также первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук и замглавы АП Алексей Филатов. «Есть квота, так сказать, БПП — распределяет приглашения партия, а есть квота приглашенных оттуда. Такие едут бесплатно», — заявил собеседник. Еще один вариант присутствующих — те, кто купил право присутствовать на Молитвенном завтраке через лоббистские фирмы.

По данным издания, в Вашингтон отправятся лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, экс-генпрокурор Виктор Шокин, депутаты от фракции «Народный фронт» Георгий Логвинский, Олег Крышин и Павел Унгурян, от Радикальной партии — Андрей Артеменко, от «Оппозиционного блока» — Сергей Левочкин, Вадим Новинский, Александр Вилкул и Николай Скорик.

«Молитвенный завтрак — грандиозное и в то же время достаточно камерное с точки зрения духа событие, которое собирают людей с разными политическими взглядами вокруг ценностей Иисуса Христа. Хотя там могут оказаться за одним христиане и мусульмане или буддисты. И раньше были большие делегации. Сейчас я еду в группе, где примерно 40 человек. Из них — 20 человек — представители политики, экономики, местного самоуправления, 15−20 представители общественных организаций, юристы, спортсмены, молодые лидеры Украины», — заявил изданию Унгурян.

Народный депутат Борислав Береза сообщил на странице в Facebook, что уже прилетел в США. «Представители республиканской партии пригласили меня на инаугурацию сорок пятого Президента США Дональда Трампа», — написал он во вторник.

Нардеп Валерий Карпунцов (БПП) выложил фото приглашения в Facebook. «Наличие у лица на руках самого приглашения не является подтверждением того, что лицо пригласили, так как приглашение безымянные. Для подтверждения участия приглашенные лица должны пройти регистрацию на специальном сайте. Если тебя никто не приглашал, регистрацию ты не пройдешь, а если припрешься туда, куда не звали, — выгонят», — написал он на своей странице в соцсети.

Напомним, официальная часть мероприятий, связанных с инаугурацией Дональда Трампа начнется в четверг, 19 января, и продлится трое суток. В первый день новый президент и вице-президент возложат венок на Арлингтонском национальном мемориальном кладбище, а вечером примут участие в Бале черных галстуков и ботинок. Основная масса мероприятий запланирована на 20 января, а завершаются — 21 января Молитвенным завтраком в Национальном соборе США. По неофициальным данным, стоимость на некоторые мероприятия достигают сотни тысяч долларов.

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