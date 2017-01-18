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17:58 (мск), источник: ИА Татар-информ

Дума отклонила татарстанский законопроект о разводах

(Москва, 18 января, «Татар-информ», Александр Долгов). На пленарном заседании российского парламента депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в Семейный и Гражданский кодексы России, предложенный Государственным Советом Татарстана.

Данный законопроект предлагает увеличить время развода бездетным семьям через ЗАГС с одного до трех месяцев. Семьи, которые родили детей, предлагали отправлять разводиться в суд, а семьям, где муж или жена против развода, могли предложить ждать решения шесть месяцев. Также проект запрещает заочные разводы, то есть без участия обоих сторон.

Как заявил депутат Госдумы от РТ Ильдар Гильмутдинов, Татарстан предлагает данный законопроект в целях сокращения расторжения браков в России.

«ЗАГС должен работать с семьями, которые изъявили желание развестись. Таким семьям надо оказывать помощь психологов, консультантов», — отметил депутат.

Председатель Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Плетнева выступила категорически против законопроекта.

«Запретом ничего не решишь. За шесть месяцев у разводящихся людей могут появиться другие семьи. Этот закон нельзя принимать», — аргументировала свое мнение Татьяна Плетнева.

Также председатель Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей отметила, что самое большое количество разводов наблюдается в северных регионах. «А вот в мусульманских республиках самое малочисленное количество разводов. На этот процесс религия тоже влияет», — сделала акцент Татьяна Плетнева.

Депутата фракции ЛДПР Алексея Шерина интересовал случай, когда жена не хочет переезжать с мужем в Уссурийск. «Получается в таком случае мужчине придется через шесть месяцев возвращаться разводиться? Что вы на это скажете, Ильдар Ирекович?» — обратился депутат к Гильмутдинову. «Жена должна следовать за мужем в Уссурийск», — уверенно ответил Ильдар Гильмутдинов.

В ходе обсуждений фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия» выступили против внесения изменений в Семейный и Гражданский кодексы России, внесенных Государственным Советом Татарстана. По словам члена фракции «Единая Россия» Ольги Окуневой, суд насильно не может удержать семью в браке.

«Надо больше принимать меры профилактики для сохранения семей», — сказала она.

Подытожив, Ильдар Гильмутдинов отметил, что законопроект Татарстана предлагается для сохранения российских семей. Также призвал депутатов Госдумы отнестись внимательно к инициативам регионов.

После обсуждений по итогам голосования, в котором приняли участие 423 депутата из 450, законопроект был отклонен.

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