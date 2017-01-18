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16:45 (мск), источник: Интерфакс

Предложение Савченко не учитывает интересы жителей Крыма, считает спикер парламента региона

18 января. Interfax-Russia.ru — Заявления Надежды Савченко о возможности разрешить ситуацию в Донбассе за столом переговоров, при этом на время отказавшись от притязаний Украины на Крым, нельзя реализовать, поскольку они не учитывают интересы жителей Донбасса, считает спикер государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Это (предложения Н. Савченко — ИФ) не имеет ничего общего с реальностью. Нужно поехать на Донбасс и спросить у людей, хотят ли они этого (возвращения в состав Украины — ИФ). Поезжайте на Донбасс, спросите людей — и вы по их ответам поймете, что она (Н. Савченко — ИФ) говорит совершенно нереалистичные вещи», — сказал В. Константинов журналистам в Симферополе, отвечая на вопрос о предложениях Н. Савченко.

По мнению главы регионального парламента, отношение жителей донецких республик к Украине сильно изменилось за последние три года.

«В 2014 году, наверное, еще можно было что-то такое сделать. Сейчас люди уже рассуждают по-другому. Нужно отталкиваться от мнения людей», — сказал В. Константинов.

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