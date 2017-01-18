Предложение Савченко не учитывает интересы жителей Крыма, считает спикер парламента региона

«Это (предложения Н. Савченко — ИФ) не имеет ничего общего с реальностью. Нужно поехать на Донбасс и спросить у людей, хотят ли они этого (возвращения в состав Украины — ИФ). Поезжайте на Донбасс, спросите людей — и вы по их ответам поймете, что она (Н. Савченко — ИФ) говорит совершенно нереалистичные вещи», — сказал В. Константинов журналистам в Симферополе, отвечая на вопрос о предложениях Н. Савченко.

По мнению главы регионального парламента, отношение жителей донецких республик к Украине сильно изменилось за последние три года.