Прокуратура и акимат проверят КСК Астаны

«Поручаю Сергею Хорошуну (заместителю акима — прим. автора) с привлечением прокуратуры и жилищной инспекции составить реестр всех многоквартирных жилых домов, по каждому из них понять проблему и найти правовое решение. Понятно, что по некоторым будут судебные разбирательства, но то, что возможно решить на уровне административных ресурсов, мы их будем использовать, чтобы жителям Астаны было комфортно. Это должна быть системная работа, которая не должна зависеть от встречи с акимом или еще чего-то, она должна работать как часы», — сказал Исекешев в ходе общественных слушаний по вопросам жилищного фонда.

Кроме того, градоначальник поручил создать рабочую группу из числа представителей акимата, КСК и горожан, которая будет заниматься рассмотрением системных вопросов.

По словам руководителя ИАЦ «Бюро городских решений» акимата Астаны Даурена Кайсарова, для жалоб на кооперативы собственников квартир существует специальный номер телефона.

«До 15 февраля включительно мы будем получать обратную связь от экспертного сообщества, жителей и любых заинтересованных лиц в данном вопросе. После этого мы все систематизируем, обработаем и передадим на исполнение городским властям. У нас работает телефон +7 700 717 2109. На этот номер можно скидывать сообщения», — рассказал Кайсаров.

Также он рассказал о разрабатываемой властями города системе онлайн-КСК. По его словам, специальное приложение позволит решать проблемы жилищного фонда и голосовать за председателей кооперативов онлайн.

«Система “Е-КСК” будет бесплатной. Каждый житель сможет установить это приложение. Сложность в том, что сами по себе КСК существуют в форме ТОО, ИП. Это частный бизнес, акимат и власти не имеют права вмешиваться, это защищено законом. Для того, чтобы решать проблемы не совсем порядочных КСК, сегодня акимат города инициирует эту программу. Каждый житель, сидя на работе, может открыть приложение и ознакомить с информацией, проголосовать за председателя. У вас появится рычаг управления, который на сегодня ни вы, ни акимат не имеет», — сообщил руководитель «Бюро городских решений».