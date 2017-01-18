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17:30 (мск), источник: Интерфакс

Журналисты США написали открытое письмо c критикой Трампа

Москва. 18 января. INTERFAX.RU — Главный редактор журнала Columbia Journalism Review Кайл Поуп от имени американской прессы направил открытое письмо избранному президенту США Дональду Трампу, в котором обозначил принципы работы журналистов.

Источник: Reuters

«В эти последние дни в преддверии вашей инаугурации, мы думаем, что будет полезным пояснить, каким мы видим отношения между вашей администрацией и американской прессой. Для вас не будет сюрпризом, что мы расцениваем эти отношения как натянутые», — говорится в письме.

Его автор подвергает критике нового лидера за то, что он «запретил медиа освещать его деятельность».

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«В твиттере вы издевались, угрожали отдельным репортерам и поощряли ваших сторонников к тому же. Вы выступали за принятие невнятных законов об ответственности за распространение клеветы и угрожали многочисленными судебными исками, которые не получили дальнейшего хода», — отмечается в письме.

При этом журналисты напомнили Трампу о том, что он избегал прессы и издевался над нормами проведения пресс-конференций.

«Вы правы, и это ваш выбор. Конституция защищает свободу слова, но не обязывает президента уважать ее. Проведение регулярных пресс-конференций не прописано в документах», — заявляют журналисты.

Однако они напоминают, что если президент имеет право определять свои правила работы с прессой, то и журналисты имеют такое же право.

«Мы, а не вы, определяем, как нам лучше служить нашим читателям, слушателем и зрителям», — отмечается в открытом письме.

При этом журналисты напомнили Трампу на случай избегания общения с прессой, что у нее есть много альтернативных каналов получения информации.

Комментарии
3
Алексей Комаров
Шавки затявкали. Красавчик Трамп. Это он нужен журналистам а не они ему
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Алексей Костикин
пзц,еще не вступил в должность,а уже критика.хоть бы дня два подождали.
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Ольга Лысенко
Наверняка, у Трампа были уважительные причины отказываться от встреч с журналистами.
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