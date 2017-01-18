Журналисты США написали открытое письмо c критикой Трампа

Его автор подвергает критике нового лидера за то, что он «запретил медиа освещать его деятельность».

«В эти последние дни в преддверии вашей инаугурации, мы думаем, что будет полезным пояснить, каким мы видим отношения между вашей администрацией и американской прессой. Для вас не будет сюрпризом, что мы расцениваем эти отношения как натянутые», — говорится в письме .

Трамп ответил на критику в свой адрес на церемонии «Золотого глобуса»

«В твиттере вы издевались, угрожали отдельным репортерам и поощряли ваших сторонников к тому же. Вы выступали за принятие невнятных законов об ответственности за распространение клеветы и угрожали многочисленными судебными исками, которые не получили дальнейшего хода», — отмечается в письме.

При этом журналисты напомнили Трампу о том, что он избегал прессы и издевался над нормами проведения пресс-конференций.

«Вы правы, и это ваш выбор. Конституция защищает свободу слова, но не обязывает президента уважать ее. Проведение регулярных пресс-конференций не прописано в документах», — заявляют журналисты.

Однако они напоминают, что если президент имеет право определять свои правила работы с прессой, то и журналисты имеют такое же право.