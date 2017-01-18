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17:57 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В полпредстве ПФО подтвердили отставку Ивана Костанова

Иван Костанов был назначен главным федеральным инспектором по Нижегородской области 24 февраля 2014 года.

Иван Костанов покинул пост главного федерального инспектора (ГФИ) по Нижегородской области. Эту информацию корреспонденту NewsNN подтвердил пресс-секретарь полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Рустам Зарафутдинов.

По словам собеседника агентства, Костанов сложил полномочия 16 января. На данный момент ведется поиск новой кандидатуры на эту должность.

«Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщает, что следующим главным инспектором может стать глава департамента полпредства в ПФО по вопросам обороны и безопасности Алексей Галкин.

Причины ухода Костанова и его будущее место работы неизвестны. По данным нижегородских СМИ, он переходит на работу в Южный федеральный округ.

Иван Костанов был назначен главным федеральным инспектором по Нижегородской области 24 февраля 2014 года.

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