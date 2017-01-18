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18:21 (мск), источник: УНИАН

Министр соцполитики: мы не видим оснований для повышения пенсионного возраста

Рева напомнил, что на текущий момент пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет. Женщины будут выходить на пенсию в 60 лет не раньше 1 января 2021 года. Сегодня на пенсию могут претендовать женщины 58 с половиной лет.

Источник: УНИАН

На текущий в Украине нет необходимости менять пенсионный возраст, поскольку в стране достаточно других внутренних резервов для обеспечения пенсионеров. Как сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики, об этом сказал министр Андрей Рева.

«Пенсионный возраст необходимо оставить таким, какой он есть. Позиция правительства в том, что сегодня мы не видим оснований для повышения возраста. Это в Европе, где плательщиков единого соцвзноса становится меньше, это (повышение возраста — УНИАН), надо полагать, выход. В Украине у нас достаточно внутренних резервов, поскольку из работающих граждан только половина платит ЕСВ, — сказал министр. — Нам необходимо стимулировать уплату этого налога в Пенсионный фонд. И главное, чтобы они (налогоплательщики — УНИАН) поняли, что, не выплачивая налоги сегодня, завтра они не получат права претендовать на пенсию для себя».

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Министр напомнил, что на текущий момент пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет. Женщины будут выходить на пенсию в 60 лет не раньше 1 января 2021 года. Сегодня на пенсию могут претендовать женщины 58 с половиной лет.

Как подчеркнул Рева, повышение пенсионного возраста сейчас будет означать своего рода наказание для работников, честно плативших пенсионные взносы.

Как сообщал УНИАН, проведение в Украине пенсионной реформы является одной из ключевых реформ, озвученных основным кредитором страны — Международным валютным фондом. При этом задачей реформы является сокращение дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на текущий момент превышает 150 млрд грн и будет покрыт преимущественно за счет дотаций из государственного бюджета. По расчетам правительства, сокращение дефицита ПФ возможно за счет детенизации зарплат и повышения уровня платежной дисциплины, в частности, дисциплины уплаты единого социального взноса как ключевого платежа в Пенсионный фонд. На текущий момент из 16 млн работающих граждан Украины ЕСВ платят не более 10 млн.

Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко подчеркивал, что Украина не брала на себя фиксированные обязательства повышать пенсионный возраст в рамках пенсионной реформы, поэтому правительство не будет делать какие-либо шаги в данном направлении.

Сегодня, 18 января, Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год с доходами 284 млрд грн и дотацией из бюджета в размере 141 млрд грн.

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