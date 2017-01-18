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19:17 (мск), источник: Sputnik.md

Эксклюзив для Sputnik Молдова: Додон об итогах визита в Москву

В интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву президент Молдовы Игорь Додон еще раз подчеркнул значимость своего первого официального визита именно в РФ.

Источник: Sputnik.md

Президент Молдовы Игорь Додон дал эксклюзивное интервью Генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву на радио Sputnik в Москве.

В ходе беседы молдавский лидер рассказал о деталях встречи с президентом России Владимиром Путиным и с рядом высокопоставленных чиновников РФ, а также о планах главы республики на ближайший период.

Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой Додона, последний раз он посещал РФ в 2008 году, а переговоров на таком высоком уровне между Москвой и Кишиневом не было с 2009 года. Додон вступил в должность президента Молдовы 23 декабря. Согласно предвыборной программе, он, в частности, намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.

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