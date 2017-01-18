Кандидат в постпреды США при ООН считает, что Вашингтон не может доверять Москве

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ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Кандидат на должность постпреда США при ООН Никки Хейли считает, что США нужна помощь России в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом она заявила на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам по ее утверждению.

Нам нужна их (РФ) помощь в борьбе с ИГ и некоторыми другими угрозами, которые нависли над нами. Мы должны двигаться вперед в этом вопросе. Никки Хейли Кандидат на должность постпреда США при ООН

США не могут доверять РФ При этом Хейли отметила, что, по ее мнению, власти США не могут доверять России и должны быть с ней осторожными.

Россия пытается сейчас демонстрировать силу. Мы должны быть осторожными с ними. Я не думаю, что мы можем доверять им. Никки Хейли Кандидат на должность постпреда США при ООН

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По ее версии, Москва ответственна за «ужасные зверства в Сирии» вместе с Ираном. При этом Хейли отметила действия президента РФ Владимира Путина по установлению связей с иностранными лидерами. «Я думаю, что он (Путин) обращает внимание на установление связей. Он ищет возможности, он пытается найти возможности, при которых можно установить связи с различными лидерами, работать с различными лидерами. Это не является чем-то плохим», — считает она. Отмена санкций Никки Хейли на слушаниях заявила, что Москве нужно принять позитивные меры прежде, чем Вашингтон снимет с РФ санкции.

Я считаю, что Россия должна принять позитивные меры прежде, чем мы снимем какие-либо санкции в отношении РФ. Никки Хейли Кандидат на должность постпреда США при ООН

Хейли также повторила заявление кандидата на пост госсекретаря США бизнесмена Рекса Тиллерсона о том, что будущая администрация разрабатывает план, который включает основания для снятия санкций с Москвы.

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«Я, безусловно, считаю, что они (санкции) должны быть сохранены, и я не думаю, что их нужно снимать, пока мы не увидим серьезных изменений в деятельности российского правительства». — отметила она. Кроме того, Хейли полагает, что Вашингтон должен «продолжать оставаться решительными» по отношению к России. Кандидат на должность постпреда выразила мнение, что будущая администрация должна дать понять России, что «не все в порядке с тем, что произошло на Украине и в Крыму, и с тем, что происходит в Сирии». Обвинения РФ в кибератаках Кандидат в постпреды США при ООН не стала отвечать на вопрос о якобы вмешательстве России в избирательную систему США. Сенаторы попросили ее ответить на вопрос, считает ли она, что Россия ответственна за приписываемое ей вмешательство в избирательную систему США, и как Вашингтону следует на это реагировать.

Мы должны противостоять любой стране, которая пытается вмешаться в нашу (избирательную) систему. Никки Хейли Кандидат на должность постпреда США при ООН