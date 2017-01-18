Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 необычных мест хранения на кухне
8 экспериментальных методов похудения
Эксперты заявили о событии, способном резко сказаться на долларе
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
«Искра» жизни и надежды: как прорвали блокаду Ленинграда18 января 1943 года в районе Шлиссельбурга встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов.
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
12Юбилей Ренаты Литвиновой
15Второй зимний Московский Велопарад
20:33 (мск), источник: РИА Новости

Путин обсудил с Меркель и Олландом выполнение минских соглашений

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом выполнение минских договоренностей, были отмечены обострение обстановки в Донбассе и недостаточная результативность работы в контактной группе, сообщает пресс-служба Кремля в среду.

Источник: РИА Новости

«Обсуждался ход реализации минских договоренностей, в том числе с учетом итогов саммита в “нормандском формате” в Берлине 19 октября 2016 года. Выражена неудовлетворенность общей ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса. Констатировано, в частности, обострение обстановки вдоль линии соприкосновения на Донбассе, а также недостаточная результативность работы в контактной группе», — говорится в сообщении.

Читайте также
Меркель и Олланд заявили, что санкции против России придется продлить

Подчеркнута важность наращивания совместных усилий по деэскалации напряженности на юго-востоке Украины, обеспечению последовательного выполнения положений «Минска-2», включая скорейший обмен удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».

Кроме этого, Путин, Олланд и Меркель условились придать дополнительный импульс деятельности в рамках «нормандской четверки» по Украине.

В этой связи на ближайшее время запланировано проведение ряда совместных мероприятий на различных уровнях, добавили в пресс-службе.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новый президент Украины еще не избран. Но уже обозначен
Россия и Турция начали первую совместную операцию против ИГ
Матвиенко назвала условия отмены «закона Димы Яковлева»
Сноудену продлили вид на жительство в России еще на три года
Журналисты США написали открытое письмо Дональду Трампу
Минздрав предлагает ограничить рекламу колбасы и шоколада по ТВ
Мужчинам хотят дать льготы при поступлении в педагогические вузы
В Испании из-за похолодания объявили режим ЧП
Спорт
Под собою не чуя страны. Как расценивать поступок Шубенкова Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков подал заявку на выступление под нейтральным флагом
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Каким был первый советский истребитель В обсуждении новых характеристик и ударных возможностей «СуперМига», предлагаем вспомнить, каким был первый советский истребитель, первый полет которого произошел 93 года назад.
Кино
Cерия «Шерлока» установила антирекорд по просмотрам в России Более низкие показатели, чем у последнего эпизода четвертого сезона популярного детективного сериала, были только у повторов предыдущих серий
Недвижимость
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
В российских квартирах станет светлее
Прокуроров обеспечат жильем
Названа цена самого дорогого дома России
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд Светлана Дель подала иск о признании действий отдела опеки, управления соцзащиты Москвы, а также районных отделов полиции незаконными.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь