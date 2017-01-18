Путин обсудил с Меркель и Олландом выполнение минских соглашений

«Обсуждался ход реализации минских договоренностей, в том числе с учетом итогов саммита в “нормандском формате” в Берлине 19 октября 2016 года. Выражена неудовлетворенность общей ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса. Констатировано, в частности, обострение обстановки вдоль линии соприкосновения на Донбассе, а также недостаточная результативность работы в контактной группе», — говорится в сообщении.
Подчеркнута важность наращивания совместных усилий по деэскалации напряженности на юго-востоке Украины, обеспечению последовательного выполнения положений «Минска-2», включая скорейший обмен удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».
Кроме этого, Путин, Олланд и Меркель условились придать дополнительный импульс деятельности в рамках «нормандской четверки» по Украине.
В этой связи на ближайшее время запланировано проведение ряда совместных мероприятий на различных уровнях, добавили в пресс-службе.