Рустам Минниханов в Давосе выслушал выступление Джо Байдена на сессии о развитии Евросоюза

Речь шла о возможности экономического роста для Еврозоны в рамках сложившейся нестабильной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Сессия «Европа: содействие интеграции и конкурентоспособности» была одной из ряда прошедших 18 января: «Управление глобализацией», «Экономика для всеобщего достояния» и др.

Кроме того, Рустам Минниханов принял участие в ежегодном деловом завтраке «ВТБ Капитал» (Arabella Hotel Waldhaus) с участием международных и российских инвесторов. Темой для обсуждения стало «Оживление экономики. Восстановление доверия», модератором выступила ведущая телеканала CNN Бекки Андерсон.

Участники мероприятия, среди которых были заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, генеральный директор Glencore Айван Глазенберг, председатель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и другие, обсудили наиболее важные макроэкономические и финансовые вопросы и проанализировали текущие экономические и структурные изменения. Участники мероприятия уделили особое внимание инициативам, которые способствуют ускорению роста мировой экономики, а также затронули вопросы доверия между странами.

Напомним, Рустам Минниханов находится в Давосе (Швейцария) с рабочим визитом, который продлится до 19 января.