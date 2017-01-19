Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа цена самого дорогого дома России
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
Начав бизнес с 50 тыс руб, трое кировчан заработали 22 млн за год
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Толкалина и Кончаловский расстались
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет (видео)
Массовую драку в самолете сняли на видео
Самолет Путина поврежден: СМИ узнали о последствиях
У него всегда был характер: Дубовицкая о Задорнове
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
Ваенгу и ее мужа госпитализировали: супруги под капельницами
Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
14Зима в Северном полушарии
22Вечное сияние Джима Керри
1645-летие Константина Хабенского
09:56 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов в Давосе выслушал выступление Джо Байдена на сессии о развитии Евросоюза

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в Давосе принял участие в посвященной развитию Евросоюза сессии в рамках ВЭФ, где выступал вице-президент США Джо Байден.

Источник: ИА Татар-информ

Речь шла о возможности экономического роста для Еврозоны в рамках сложившейся нестабильной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Сессия «Европа: содействие интеграции и конкурентоспособности» была одной из ряда прошедших 18 января: «Управление глобализацией», «Экономика для всеобщего достояния» и др.

Кроме того, Рустам Минниханов принял участие в ежегодном деловом завтраке «ВТБ Капитал» (Arabella Hotel Waldhaus) с участием международных и российских инвесторов. Темой для обсуждения стало «Оживление экономики. Восстановление доверия», модератором выступила ведущая телеканала CNN Бекки Андерсон.

Участники мероприятия, среди которых были заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, генеральный директор Glencore Айван Глазенберг, председатель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и другие, обсудили наиболее важные макроэкономические и финансовые вопросы и проанализировали текущие экономические и структурные изменения. Участники мероприятия уделили особое внимание инициативам, которые способствуют ускорению роста мировой экономики, а также затронули вопросы доверия между странами.

Напомним, Рустам Минниханов находится в Давосе (Швейцария) с рабочим визитом, который продлится до 19 января.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Иржи Секач: «Это был отличный матч»
КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»
Банки попросят ЦБ отменить обязательные переводы на карты «Мир»
МЭР и ФАС сочли необходимым скорректировать «закон Яровой»
СМИ: спецслужбы США проверяют выплаты пенсий россиянам
СК сообщает о недостоверных данных о ЧП со скорой на Камчатке
Социологи: 45% опрошенных россиян недовольны положением в стране
Группа Lord of the Dance выступит на инаугурации Трампа
Спорт
Что ждать от этапа КМ по биатлону в Антерсельве В четверг стартует, возможно, самый важный для россиян этап Кубка мира. Он станет для команды заключительной проверкой сил перед главным стартом сезона
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Видео: самые необычные изобретения начала 2017 года Смотрите наше видео о самых странных устройствах, представленных на американской выставке CES 2017
Кино
Cерия «Шерлока» установила антирекорд по просмотрам в России Более низкие показатели, чем у последнего эпизода четвертого сезона популярного детективного сериала, были только у повторов предыдущих серий
Недвижимость
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
В российских квартирах станет светлее
В декабре вторичное жилье Москвы резко подешевело
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд Светлана Дель подала иск о признании действий отдела опеки, управления соцзащиты Москвы, а также районных отделов полиции незаконными.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь