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09:21 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Молочный комплекс на 3,5 тыс голов дойного стада построят в Аннинском районе

Общая сумма инвестиций в проект составит 700 млн рублей. Предприятие обеспечит работой 70 человек. Первую очередь предприятия запустят в марте 2017 года.

Источник: пресс-центр правительства Воронежской области

Компания «Молвест» построит в селе Николаевка Аннинского района молочный комплекс на 3,5 тыс. голов. Губернатор Алексей Гордеев посетил строительную площадку в ходе рабочего визита в Аннинский район в среду, 18 января. Первую очередь предприятия планируют ввести в эксплуатацию в начале марта 2017 года.

Общая сумма инвестиций в проект составит 700 млн рублей. Предприятие обеспечит работой 70 человек, рассказал гендиректор ЗАО «Николаевка» и ЗАО «Дружба» (структуры холдинга «Молвест») Виталий Барбашин. Дойное стадо сформируют из коров породы монбельярд российской селекции, выращенных в кантемировском ООО СХП «Новомарковское».

— Аннинский район выходит на второе место по производству молока после Лискинского. Такие предприятия, с одной стороны, это хай-тек, с другой — это предприятия, равных которым по объему производства нет не только в области, но и в стране, — отметил Алексей Гордеев.

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