Молочный комплекс на 3,5 тыс голов дойного стада построят в Аннинском районе

Компания «Молвест» построит в селе Николаевка Аннинского района молочный комплекс на 3,5 тыс. голов. Губернатор Алексей Гордеев посетил строительную площадку в ходе рабочего визита в Аннинский район в среду, 18 января. Первую очередь предприятия планируют ввести в эксплуатацию в начале марта 2017 года.

Общая сумма инвестиций в проект составит 700 млн рублей. Предприятие обеспечит работой 70 человек, рассказал гендиректор ЗАО «Николаевка» и ЗАО «Дружба» (структуры холдинга «Молвест») Виталий Барбашин. Дойное стадо сформируют из коров породы монбельярд российской селекции, выращенных в кантемировском ООО СХП «Новомарковское».