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21:38 (мск), источник: Обозреватель

Национализация «ПриватБанка»: в Еврокомиссии высоко оценили шаги Украины

Также в ЕК положительно оценили продолжение эффективного сотрудничества с Международным валютным фондом.

В Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога положительно оценили шаги по стабилизации государственных финансов в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Президент Украины Петр Порошенко встретился с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — вице-президентом Европейской Комиссии Федерикой Могерини в Давосе. Домбровскис положительно оценил последние шаги украинской власти, направленные на стабилизацию государственных финансов», — сказано в сообщении.

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Также он поздравил своевременное одобрение сбалансированного государственного бюджета на 2017 год, оздоровление банковской системы, включая национализацию «ПриватБанка», а также продолжение эффективного сотрудничества с Международным валютным фондом.

Глава украинского государства выразил благодарность за последовательную поддержку Украины со стороны Европейского Союза в макроэкономической стабилизации и реализации социально-экономических реформ, а также отметил важность скорейшего принятия решения о предоставлении украинцам безвизового режима.

Как сообщал «Обозреватель», ранее в ходе Всемирного экономического форума в Давосе Порошенко встретился с наследным принцем Лихтенштейна — Алоизом.

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