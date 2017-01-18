Национализация «ПриватБанка»: в Еврокомиссии высоко оценили шаги Украины
Также в ЕК положительно оценили продолжение эффективного сотрудничества с Международным валютным фондом.
Также в ЕК положительно оценили продолжение эффективного сотрудничества с Международным валютным фондом.
В Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога положительно оценили шаги по стабилизации государственных финансов в Украине.
Об этом сообщили в
«Президент Украины Петр Порошенко встретился с
Также он поздравил своевременное одобрение сбалансированного государственного бюджета на 2017 год, оздоровление банковской системы, включая национализацию «ПриватБанка», а также продолжение эффективного сотрудничества с Международным валютным фондом.
Глава украинского государства выразил благодарность за последовательную поддержку Украины со стороны Европейского Союза в макроэкономической стабилизации и реализации
Как сообщал «Обозреватель», ранее в ходе Всемирного экономического форума в Давосе Порошенко встретился с наследным принцем Лихтенштейна — Алоизом.