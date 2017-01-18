Нигерия направляет в Сенегал военных на случай конфликта с Гамбией
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Нигерия отправляет в Сенегал военных и самолеты в качестве подкрепления в случае конфликта с Гамбией, передает агентство Франс Пресс.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Нигерия отправляет в Сенегал военных и самолеты в качестве подкрепления в случае конфликта с Гамбией, передает агентство Франс Пресс.
Ранее сообщалось, что войска Сенегала готовы вторгнуться в Гамбию, если ее уходящий президент Яйя Джамме откажется передать власть преемнику.
В среду национальная ассамблея Гамбии продлила полномочия проигравшего выборы президента Яйя Джамме, который должен был передать власть избранному главе государства Адаме Барроу 19 января.
Политический кризис возник в Гамбии в конце декабря, после того как Яйя Джамме заявил, что не признает результаты выборов, и отказался уходить. За сутки до истечения своих полномочий Джамме объявил в стране режим ЧП.