Войска Сенегала готовы войти в Гамбию, если ее президент не уступит власть

В среду национальная ассамблея Гамбии продлила полномочия проигравшего выборы президента Яйя Джамме, который должен был передать власть избранному главе государства Адаме Барроу 19 января. После этого появились сообщения, что Сенегал направляет войска к гамбийской границе.

«Мы готовы, мы ждем истекающего в полночь (3.00 мск) дедлайна. Если не будет найдено политическое решение, мы вмешаемся», — заявил сенегальский полковник.

Совет стран Африканского союза (АС) 13 января заявил, что организация перестанет расценивать проигравшего выборы Джамме как легитимного главу Гамбии с 19 января. Ранее сообщалось, что Нигерия и другие страны Западной Африки готовят объединенную группировку, которая может войти в Гамбию, если Джамме не уйдет с поста.