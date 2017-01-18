Сенегал попросил ООН поддержать все «необходимые меры» в Гамбии

ЭКОВАС неоднократно призывало президента Гамбии Яйю Джамме уважать результаты выборов в стране, которые состоялись 1 декабря.

Ранее президент комиссии ЭКОВАС Марсель де Соуза заявил, что организация привела свои резервные войска к готовности и может направить их в Гамбию, если проигравший выборы президент страны Яйя Джамме не покинет свой пост.

В среду национальная ассамблея Гамбии продлила полномочия проигравшего выборы президента Яйя Джамме, который должен был передать власть избранному главе государства Адаме Барроу 19 января.

Политический кризис возник в Гамбии в конце декабря, после того как Яйя Джамме заявил, что не признает результаты выборов, и отказался уходить. За сутки до истечения его полномочий Джамме объявил в стране режим ЧП.